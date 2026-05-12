На Дону восемь пожаров ликвидировали спасатели за минувшие сутки

За минувшие сутки, 11 мая, подразделения МЧС по Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров. На одном из возгораний огнеборцам удалось спасти человека — об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Параллельно спасатели пять раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия. В результате аварий погибли два человека. В общей сложности к ликвидации ЧС и происшествий привлекались 192 специалиста и 48 единиц спецтехники — от пожарных расчётов до аварийно-спасательных бригад.