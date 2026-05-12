В Красноярске начался ремонт еще трех улиц

Накануне красноярские дорожники зашли на комплексный ремонт улиц Конституции СССР, Рязанская и проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». Пока ведутся демонтажные работы, рассказали в УДИБ.
Рязанская попала в перечень объектов ремонта из-за высокой изношенности и транспортной загруженности — горожане неоднократно жаловались на ненадлежащее состояние дорожного полотна. Работы начали от улицы Глинки, сейчас подрядчик фрезерует старый асфальт. Его обновят и приведут в порядок остановки.
На улице Конституции СССР ремонт проведут на участке от Парижской Коммуны до Карла Маркса общей протяженностью 1,3 км. Подрядчик уже приступил к замене старых бортовых камней на новые, предварительно отфрезеровав вдоль них асфальт.
На Красрабе в районе улицы Матросова, 4 демонтировали старое покрытие на площадке и готовят основание под укладку асфальта и брусчатки в пешеходной зоне. В этом сезоне вдоль проспекта от Предмостной площади до дома № 157 появятся удобные беспрерывные пешеходные пути. Также в приведут в порядок дорогу-дублер, восстановят газоны, обновят освещение и уберут провода под землю.
Кроме того, в настоящее время дорожный ремонт проводится еще на девяти объектах. Так, на проезде от Рязанской до Одесской и улице Пограничников подрядчик приступил к асфальтированию — укладывают выравнивающий слой покрытия. На Базайской, Крупской, Маерчака и Ады Лебедевой ведется замена бортовых камней. На Октябрьском мосту локально установили новый парапет. На улице Копылова продолжают работы на тротуаре, демонтируют асфальтовое и брусчатое покрытия. На улице Авиаторов готовят основание тротуаров под укладку асфальта.
Всего в этом сезоне в Красноярске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 25 участков дорог города. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей.