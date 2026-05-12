Hill: США раскрыли прибытие ядерной подлодки в Гибралтар

Американская газета The Hill подчеркивает, что местонахождение американских атомных подводных лодок, как правило, строго засекречено. Представители Шестого флота США назвали «визит» подлодки класса Ohio в порт Гибралтара (британской территории на южном побережье Испании) демонстрацией военной мощи и поддержки союзников по НАТО.
Посещение порта демонстрирует возможности, гибкость и неизменную приверженность США своим союзникам по НАТО.
Представители американских ВМС подчеркнули, что подводные лодки класса Ohio — это необнаруживаемые пусковые платформы для баллистических ракет подводного базирования и «наиболее живучий» элемент ядерной триады США.
По сведениям Hill, американский флот субмарин класса Ohio включает 14 подлодок с баллистическими ракетами и четыре подлодки с управляемыми ракетами. Они малозаметны, способны нести баллистические ракеты Trident II и могут осуществлять длительное патрулирование в целях сдерживания. Субмарины с управляемыми ракетами могут вмещать на борту более 150 ракет Tomahawk. Какая именно подлодка указанного класса пришвартовалась в порту Гибралтара, Пентагон не уточнил.
Заявление Шестого флота последовало за комментариями президента США Дональда Трампа. Он назвал реакцию Ирана на предложенное США прекращение огня «абсолютно неприемлемой» и предупредил, что перемирие между США и Ираном «держится на волоске».
Иран изложил свои требования в виде встречного предложения, которое включало военные репарации, суверенитет Ирана над Ормузским проливом и прекращение санкций США.