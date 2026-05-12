Hill: США раскрыли прибытие ядерной подлодки в Гибралтар

По сведениям Hill, американский флот субмарин класса Ohio включает 14 подлодок с баллистическими ракетами и четыре подлодки с управляемыми ракетами. Они малозаметны, способны нести баллистические ракеты Trident II и могут осуществлять длительное патрулирование в целях сдерживания. Субмарины с управляемыми ракетами могут вмещать на борту более 150 ракет Tomahawk. Какая именно подлодка указанного класса пришвартовалась в порту Гибралтара, Пентагон не уточнил.