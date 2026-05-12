В Курганской области завершилась «Школа бережливого производства»

Торжественная церемония закрытия «Школы бережливого производства» прошла 4 мая в Курганской области. Обучение было организовано в соответствии с целями федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в главном управлении социальной защиты населения региона.
Занятия стартовали 22 апреля. Обучение позволило собственникам и сотрудникам предприятий повысить компетентность в вопросах непрерывного устранения потерь. Полученные знания помогут снизить внутренние издержки и выйти на новый уровень эффективности.
Ключевым событием торжественной церемонии стала защита индивидуальных и командных проектов предприятий-участников. По итогам оценок компетентного жюри были определены три лучших проекта. Мероприятие завершилось вручением сертификатов и памятных дипломов всем слушателям, успешно освоившим программу.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.