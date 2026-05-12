АО «ОКО» проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ 14 мая

14 мая с 00:05 начнутся плановые гидравлические испытания магистральных тепловых сетей АО «Объединенный коммунальный оператор» от Сормовской ТЭЦ — в Московском, Канавинском и Сормовском районах.
Для обеспечения безопасности температура сетевой воды в ходе испытаний будет понижена до 40 градусов Цельсия. Вода будет подаваться под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов.
Гидравлические испытания тепловых сетей — это ежегодные обязательные диагностические мероприятия, которые необходимы для дальнейшего обеспечения стабильного и надежного теплоснабжения в следующем отопительном периоде.
Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей. В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО «ОКО» по телефону: 277 22 22. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса «Сообщить о неполадке» на официальном сайте предприятия: teploenergo-nn.ru.