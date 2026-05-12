АО «ОКО» проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ 14 мая

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей. В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО «ОКО» по телефону: 277 22 22. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса «Сообщить о неполадке» на официальном сайте предприятия: teploenergo-nn.ru.