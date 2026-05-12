В Воронеже запретили хоронить людей на двух кладбищах

Первомайское и Казанское кладбища в Воронеже закрыли для новых захоронений. Их территорию признали полностью использованной. Соответствующие постановления, подписанные мэром Сергеем Петриным, опубликовали на сайте городской администрации.
Для Первомайского кладбища, которое находится на улице Осенней, сделали исключение. Разрешение на захоронение могут получить родственники уже покоящихся там людей.
На Казанском кладбище на Ленинском проспекте, которое фактически не используется более двадцати лет, выдавать разрешительные документы будут только на захоронение урн с прахом умерших или погибших в родственных местах захоронений.