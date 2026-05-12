За неделю калининградцы перевели мошенникам больше 24 миллионов рублей

Полиция напоминает: сотрудники банков, правоохранительных и государственных органов никогда не звонят с просьбами перевести деньги на «безопасные счета», не требуют коды из смс и не обвиняют в госизмене по телефону. Если вам позвонили с подобными предложениями — немедленно прекратите разговор. В случае сомнений сами перезвоните в банк или вызовите полицию.