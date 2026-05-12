За неделю калининградцы перевели мошенникам больше 24 миллионов рублей

Только за прошедшую неделю жертвами аферистов стали 13 жителей Калининградской области.

Источник: KaliningradToday

Общий ущерб превысил 24 миллиона рублей. Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

Наибольшую сумму — более 5,7 миллиона рублей — потеряла пенсионерка из Калининграды. Она поверила в схему с «безопасным счётом» и перевела деньги мошенникам.

Директор строительной организации из областного центра попался на ту же уловку и лишился 3 миллионов рублей.

Ещё трое пожилых калининградцев испугались ложных обвинений в финансировании вооружённых сил иностранного государства. В результате они перевели аферистам 2,7 миллиона, 2,4 миллиона и 1,9 миллиона рублей соответственно.

Студент из Калининграда также поверил в историю о «безопасном счёте» и отдал мошенникам более 1,5 миллиона рублей.

Пенсионерка из Светлогорска попалась на другой схеме: её убедили участвовать в спецоперации по разоблачению террористов. Женщина передала курьеру 790 тысяч рублей.

Санитарка из Светлого и ещё одна жительница Калининграда поверили «экспертам по криптоинвестициям» и перевели на неизвестные счета 190 тысяч и 177 тысяч рублей соответственно.

Военнослужащий из областного центра пытался купить автомобиль через интернет и лишился более 2,8 миллиона рублей.

Полиция напоминает: сотрудники банков, правоохранительных и государственных органов никогда не звонят с просьбами перевести деньги на «безопасные счета», не требуют коды из смс и не обвиняют в госизмене по телефону. Если вам позвонили с подобными предложениями — немедленно прекратите разговор. В случае сомнений сами перезвоните в банк или вызовите полицию.

