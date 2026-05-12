«Безопасный счёт», криптоинвестиции и покупка авто: за неделю калининградцы отдали мошенникам 24 млн рублей

Источник: Янтарный край

За семь дней 13 жителей Калининградской области пополнили кошельки аферистов на сумму свыше 24 миллионов рублей. Как обычно, злоумышленники использовали проверенные схемы, но жертвы продолжают в них верить. Самый популярный обман — «безопасный счёт».

Эта схема принесла мошенникам больше всего денег. Пенсионерка из Калининграда отправила на «безопасные счета» 5,7 миллиона рублей. Директор строительной организации лишился 3 миллионов. А студент, которого аферисты тоже убедили спасать свои накопления, перевёл им более 1,5 миллиона.

Психологическая подоплёка стандартная: жертве звонят, пугают несанкционированным списанием или попыткой взлома счёта и предлагают «перевести деньги туда, где они будут в безопасности». На том конце провода — лжесотрудники Центробанка, полиции или ФСБ.

Трое пенсионеров из областного центра поверили, что их подозревают в финансировании вооружённых сил иностранного государства. Испугавшись уголовной ответственности, они перевели злоумышленникам 2,7 млн, 2,4 млн и 1,9 млн рублей. Это одна из самых циничных схем: жертву обрабатывают несколько дней, угрожают тюрьмой и терроризируют звонками от «высоких чинов».

Пенсионерка из Светлогорска попалась на необычный крючок: ей предложили участвовать в секретной спецоперации. Женщина передала курьеру 790 тысяч рублей. Кто был на том конце провода — неясно, но результат обычный: деньги уплыли.

«Эксперты по криптовалютам» убедили санитарку из Светлого и ещё одну жительницу Калининграда «вложиться» в цифровые активы. Женщины перевели аферистам 190 тысяч и 177 тысяч рублей. Ещё один военнослужащий лишился 2,8 миллиона при попытке купить машину через интернет — стандартный лохотрон с «безопасной сделкой».

