«Безопасный счёт», криптоинвестиции и покупка авто: за неделю калининградцы отдали мошенникам 24 млн рублей

За семь дней 13 жителей Калининградской области пополнили кошельки аферистов на сумму свыше 24 миллионов рублей. Как обычно, злоумышленники использовали проверенные схемы, но жертвы продолжают в них верить. Самый популярный обман — «безопасный счёт».
Эта схема принесла мошенникам больше всего денег. Пенсионерка из Калининграда отправила на «безопасные счета» 5,7 миллиона рублей. Директор строительной организации лишился 3 миллионов. А студент, которого аферисты тоже убедили спасать свои накопления, перевёл им более 1,5 миллиона.
Психологическая подоплёка стандартная: жертве звонят, пугают несанкционированным списанием или попыткой взлома счёта и предлагают «перевести деньги туда, где они будут в безопасности». На том конце провода — лжесотрудники Центробанка, полиции или ФСБ.
Трое пенсионеров из областного центра поверили, что их подозревают в финансировании вооружённых сил иностранного государства. Испугавшись уголовной ответственности, они перевели злоумышленникам 2,7 млн, 2,4 млн и 1,9 млн рублей. Это одна из самых циничных схем: жертву обрабатывают несколько дней, угрожают тюрьмой и терроризируют звонками от «высоких чинов».
Пенсионерка из Светлогорска попалась на необычный крючок: ей предложили участвовать в секретной спецоперации. Женщина передала курьеру 790 тысяч рублей. Кто был на том конце провода — неясно, но результат обычный: деньги уплыли.
«Эксперты по криптовалютам» убедили санитарку из Светлого и ещё одну жительницу Калининграда «вложиться» в цифровые активы. Женщины перевели аферистам 190 тысяч и 177 тысяч рублей. Ещё один военнослужащий лишился 2,8 миллиона при попытке купить машину через интернет — стандартный лохотрон с «безопасной сделкой».