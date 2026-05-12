Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо место Калининградской области в рейтинге регионов по доступности электричества для населения

Наш регион оказался на 54 месте из 85.

Калининградская область заняла 54 место по итогам 2025 года по доступности электричества для населения, расположившись в списке между Тверской областью и Республикой Мордовией. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления в марте 2026 года за 100 кВт/ч в Калининградской области составила 630 рублей. Среднемесячной зарплаты в регионе хватит на 10582 кВт/ч.

Меньше всех за электроэнергию платят жители Иркутской области — 180 рублей за 100 кВт/ч, а на зарплату там можно получить 45997 кВт/ч.

Самые высокие тарифы на Чукотке — 1154 рубля за 100 кВт/ч.

При этом в хвосте рейтинга — на 85 месте — Республика Калмыкия с показателями в 6435 кВт/ч на зарплату при стоимости «сотки» в 757 рублей.