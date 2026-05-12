Специалист сказал, получат ли дети путевки в лагерь, если родители не работают

Стало известно, могут ли в Беларуси дети получить путевки в лагерь, если родители не работают.

Источник: Комсомольская правда

Специалист сказал, получат ли дети путевки в лагерь, если родители не работают. Подробности в эфире телерадиокомпании «Гродно» озвучил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик:

— Независимо от места работы, независимо от самого факта работы, каждый ребенок в нашей стране может претендовать на получение путевки и удешевление за счет средств государственного бюджета.

По словам Руслана Абрамчика, для этого следует обратиться или в сам лагерь, или же в отдел управления образования по месту жительства. Также он пояснил, будет ли отличаться стоимость.

— Нет, никаким образом, — заверил начальник главного управления.

Абрамчик обратил внимание, что социальная поддержка на оздоровление детей не зависит от трудоустройства родителей.

Ранее центр по оздоровлению сообщил, что в Беларуси путевка в лагерь будет стоить 760 рублей.

