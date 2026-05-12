Американский самолет-разведчик летает вокруг Калининградской области

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американский самолет-разведчик проводит патрулирование вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Небольшой самолет на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II облетает российский регион над территорией Польши и Литвы, держась в среднем в 50 километрах от российской границы.
Как писал портал Defense One, США активно использовали первый такой самолет в 2021 году для слежения за российскими Вооруженными силами у границ Украины. При этом самолетом управляют сотрудники компании Leidos, а военные выступают в качестве заказчика на основе почасовой оплаты.
Совершающий облеты вокруг Калининградской области самолет базируется в Румынии. Оттуда он также вылетает для сбора данных над Черным морем.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.