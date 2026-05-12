В Калининграде письма переселенцев стали основой инсталляции в торговом центре

В основе композиции «Письма Победы: документы эпохи» — бумажный самолётик с печатью «20.10.1941 год, Москва, СССР», от которого вверх тянутся ленты строк из настоящих весточек родным и записанных воспоминаний. В инсталляции использованы выдержки из книги «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев», альманаха «Берега Анграпы» и интервью, которые записывали гиды.