Внимание Путина к своей первой учительнице вызвало интерес в Турции

«Вера Дмитриевна Гуревич, учительница немецкого языка Путина, была приглашена президентом России принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве, а затем провести несколько дней в столице. Для учительницы была организована специальная культурная экскурсионная программа, и в понедельник Путин поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле. Владимир Путин лично забрал свою учительницу из отеля», — отметил Якынджа.