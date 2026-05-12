Студенты НИУ встретились с уполномоченным по защите прав предпринимателей

По инициативе студентов юридического факультета Нижегородского института управления Президентской академии в НИУ прошла встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павлом Солодким.
Омбудсмен рассказал будущим юристам о направлениях работы его команды, поделился итогами ее деятельности, а также ответил на вопросы студентов.
Будущие госслужащие узнали, что должность уполномоченного по защите прав предпринимателей была учреждена президентом России в 2012 году, а ее цель — защищать предпринимателей, которые платят налоги и создают рабочие места.
Также Павел Солодкий рассказал о профессии медиатора — люди этой профессии являются и юристами, и психологами одновременно и участвуют в досудебных процедурах, стараясь примирить стороны.
«В ряде судов есть даже комнаты медиации. Я сейчас буду выходить на федеральные органы с инициативой о том, чтобы и госслужащим дали право быть медиатором», — поделился омбудсмен.
Студенты НИУ узнали и об итогах работы команды уполномоченного по защите прав предпринимателей в прошлом году. Так, при сотрудничестве с прокуратурой в Нижегородской области выявлено и пресечено более 4 400 преступлений. Кроме того, было рассмотрено 220 обращений и в половине случаев права предпринимателей удалось полностью восстановить. Участникам встречи была представлена команда «Кворум», состоящая из студентов НИУ. Ребята показали презентацию своего проекта, который показывает способы для молодежи войти в политику и стать депутатами. Как рассказал Павел Солодкий, проект команды «Кворум» будет направлен в избирательную комиссию Нижегородской области для участия в конкурсе молодежных проектов, посвященным выборным кампаниям.
«Студентам было очень интересно узнать, как происходит защита прав предпринимателей на практике. Можно с уверенностью сказать, что диалог оправдал все ожидания. Разговор был предельно открытым, честным, подкреплённым конкретными фактами. Павел Михайлович дал отличный повод для размышлений, в частности о будущем карьерном пути», — поделилась директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.