Студенты НИУ встретились с уполномоченным по защите прав предпринимателей

Студенты НИУ узнали и об итогах работы команды уполномоченного по защите прав предпринимателей в прошлом году. Так, при сотрудничестве с прокуратурой в Нижегородской области выявлено и пресечено более 4 400 преступлений. Кроме того, было рассмотрено 220 обращений и в половине случаев права предпринимателей удалось полностью восстановить. Участникам встречи была представлена команда «Кворум», состоящая из студентов НИУ. Ребята показали презентацию своего проекта, который показывает способы для молодежи войти в политику и стать депутатами. Как рассказал Павел Солодкий, проект команды «Кворум» будет направлен в избирательную комиссию Нижегородской области для участия в конкурсе молодежных проектов, посвященным выборным кампаниям.