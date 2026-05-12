Новый медицинский комплекс открыли в городе Миньяре в Челябинской области

Жители города Миньяра могут получать медпомощь в новом медицинском комплексе, созданном в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.
Медучреждение работает с 27 марта. В нем функционируют поликлиника для взрослых, детское поликлиническое отделение, отделение скорой помощи и дневной стационар. Новый комплекс рассчитан на обслуживание взрослого и детского населения Миньяра, а также из близлежащих населенных пунктов.
«Мы создали пространство, где современная медицина встречается с заботой о каждом пациенте. Это поистине долгожданный и важный объект для местных жителей, который позволит оказывать высококвалифицированную, своевременную и доступную медицинскую помощь населению», — отметил и. о. главного врача районной больницы Аша Игорь Бернацкий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.