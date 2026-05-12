Прощание с майором нижегородского МЧС Андреем Копытовым состоится 16 мая

Старший офицер отдела оперативного реагирования ГУ МЧС по Нижегородской области, майор Андрей Копытов скоропостижно скончался 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
Майор ушел из жизни на 41-м году. Причина смерти Андрея Копытова не уточняется. В нижегородском МЧС добавили, что он прошел путь от курсанта академии до старшего офицера отдела.
«Выражаем соболезнование родным и близким покойного. Светлая память об Андрее Александровиче Копытове навечно останется в наших сердцах», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Прощание с Андреем Копытовым состоится 16 мая в Церкви иконы Божьей Матери Взыскание погибших на улице Ларина в Нижнем Новгороде в 13:00. Офицер будет захоронен на кладбище «Березовая роща» в Новинках.
Напомним, бывший специалист отдела криминалистики нижегородского СК, подполковник юстиции Игорь Индисов погиб в ходе спецоперации 20 апреля.