В красноярском сквере Энтузиастов построят игровой городок и собачью площадку

В Красноярске заключен контракт на благоустройство сквера Энтузиастов. Работы обойдутся почти в 5,7 миллиона рублей. В сквере должны появиться новый детский игровой городок и площадка для выгула собак. Благоустройство по контракту планируется провести за одно лето. На месте морально и физически устаревших качелей и аттракционов возведут современный комплекс, включающий площадки с травмобезопасным резиновым покрытием для детей разного возраста. Со стороны Вузовского переулка построят собачью площадку. На ней кроме пяти спортивных снарядов установят сиденья для владельцев собак, дог-бокс для сбора отходов.