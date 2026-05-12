За 5 недель в Татарстане провели почти 10 тысяч мероприятий «Эковесны»

Около 10 тысяч мероприятий организовали за пять недель на территории Татарстана в ходе конкурса «Эковесна». Мероприятие проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.
Принять участие в конкурсе «Эковесна» могут все желающие, заявки принимаются до 24 мая. На выбор доступны шесть номинаций: «Экопомощник», «Экообъединение», «Экосемья», «Экокоманда», «Экопартнеры» и «Лучшее муниципальное образование».
Участникам необходимо выполнять различные тематические задания и выкладывать посты об этом на своей странице ВКонтакте. Затем нужно присылать отчет с ссылками в чат-бот конкурса.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.