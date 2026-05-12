Дополнительные баллы при поступлении в вуз: эксперт объяснил, как их можно получить

Российские учреждения высшего образования учитывают участие абитуриента в олимпиадах и конкурсах Министерства образования РФ. Кроме того, повышенный балл будущий студент может получить, если является членом молодежного движения. Об этом в интервью РИАМО рассказал педагог и репетитор по русскому языку и литературе Иван Петрушин.
«В большинстве вузов сам факт участия в массовых конкурсах ничего не дает. Однако, если вы стали победителем или призером регионального этапа такого конкурса, это уже может расцениваться как индивидуальное достижение и принести от 1 до 3 баллов. За победу в олимпиадах из перечня Минобрнауки могут дать до 10 баллов. Всероссийская олимпиада школьников — самый весомый вариант. Победа или призовое место на заключительном этапе дает право на поступление без экзаменов на профильные направления», — сказал эксперт.
Начиная с этого года, вузы учитывают участие абитуриента в молодежных движениях. Чтобы рассчитывать на повышенный балл, нужно предоставить при поступлении рекомендательное письмо от организации, что может принести 2 балла. Служба по контракту в МО РФ также наверняка засчитывается, за это абитуриент может получить дополнительно 10 баллов.