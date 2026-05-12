Стартовал прием заявок на Всероссийский фестиваль «МОСГАЗ зажигает звезды»

Объявлен прием заявок на XIV Всероссийский фестиваль юных талантов «Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды» (6+), сообщают организаторы.
Традиционно фестиваль проводится по двум направлениям: вокальный конкурс «МОСГАЗ зажигает звезды» и конкурс юных художников «Волшебная сила голубого потока». Первый этап — в заочном формате, заявки подаются в электронной форме на официальном сайте фестиваля.
Благотворительный фестиваль, организованный АО «МОСГАЗ» при поддержке правительства Москвы и комплекса городского хозяйства столицы, за 14 лет своего существования превратился в уникальное явление культурной жизни России.
Это не просто конкурс, а настоящая творческая лаборатория, которая помогает юным дарованиям из самых разных уголков нашей необъятной Родины заявить о себе, получить бесценный опыт выступлений перед профессионалами и найти новых друзей. Проект стал важным инструментом патриотического воспитания подрастающего поколения.
2026 год объявлен президентом Российской Федерации Годом единства народов России. Этому событию посвящена тема вокального конкурса фестиваля — «Сила страны — в единстве народов и их культуры», которая станет творческим ориентиром для всех участников.
Конкурс проводится в трех номинациях: «Академический вокал», «Эстрадный вокал» и «Народный вокал». Участники разделены на три возрастные группы: от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет.
Заявки на вокальный конкурс принимаются до 15 июля. По видеовыступлениям исполнителей жюри заочного этапа выберет лучших и пригласит их на очный тур конкурса, который пройдет в Москве в октябре — ноябре. Итоги заочного голосования будут опубликованы не позднее 10 сентября.
В организационный комитет фестиваля входят народный художник России Никас Сафронов, народный артист РСФСР Лев Лещенко, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и лауреат международных конкурсов, пианист Лука Сафронов.
