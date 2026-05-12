В калининградском Центре специализированных видов медицинской помощи с 25 мая по 26 июня проведут акцию по ранней диагностике рака кожи. Жители региона смогут бесплатно проверить родинки с помощью дерматоскопии и получить консультацию врача-дерматовенеролога. Об этом сообщила пресс-служба минздрава.
«Специалисты рекомендуют пройти осмотр если родинка меняет размер, форму, цвет, увеличивается в размерах, кровоточит, чешется или расположена на открытом участке тела и часто травмируется», — пояснили в пресс-службе минздрава.
Центр находится на ул. Барнаульской, 6. Записаться на приём можно по телефону регистратуры: 8 (4012) 313−185.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.