Стабильный и быстрый мобильный интернет ждет гостей и участников ЦИПР

Мобильный интернет стал работать быстрее на территории Нижегородской ярмарки. В преддверии конференции ЦИПР компания МТС расширила емкость сети на внешних и внутренних базовых станциях, а также увеличила количество секторов LTE-оборудования.
С использованием инструментов Big Data инженеры проанализировали потребление трафика и спрогнозировали возможные сценарии нагрузки в дни проведения деловой программы. Это позволило определить зоны, требующие дополнительного ресурса, и оптимально перераспределить сетевую мощность. В результате скорость мобильного интернета внутри павильонов, в залах Главного ярмарочного дома и на Ярмарочной площади увеличилась в 1,5 раза.
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, специалисты компании заранее проанализировали трафик и модернизировали сеть с учетом архитектурных особенностей павильонов, включая материалы, затрудняющие прохождение радиосигнала — зеркала, стекло и металлоконструкции. Он подчеркнул, что рост скорости внутри зданий и улучшение покрытия на улице позволят участникам форума работать в режиме реального времени без задержек, а инфраструктура спроектирована с запасом на будущее и сможет гибко адаптироваться к растущим требованиям цифровых мероприятий.
Напомним, конференция «ЦИПР» пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. Организатором конференции является компания «ОМГ». В этом году деловая программа будет посвящена промышленной конкурентоспособности России, основу которой составляет системное внедрение собственных комплексных цифровых продуктов в различные отрасли экономики.