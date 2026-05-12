Контракт на строительство медцентра в Советске за 13 млрд рублей заключили с ярославской компанией

Межрайонный медико-диагностический центр появится на улице Цветочной. Подрядчику предстоит разработать проект и заняться непосредственно строительством. В комплексе необходимо предусмотреть круглосуточный стационар на 200 коек и дневной — на 76. Кроме того, в центре появятся взрослая и детская поликлиники на 342 и 130 посещений в смену соответственно.