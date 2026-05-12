В Самарской области прошел региональный инклюзивный краеведческий фестиваль

Областной инклюзивный краеведческий фестиваль «Мир, в котором я живу» состоялся на территории села Среднее Аверкино. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Фестиваль объединил участников с ограниченными возможностями здоровья, людей серебряного возраста и представителей разных культур региона. Главная цель события — укрепление дружбы между народами и создание условий для открытого взаимодействия и общения.
В творческом состязании участники выступили в разных номинациях: художественное слово, театральное искусство, вокальное искусство, хореографическое искусство, инструментальное искусство, декоративно‑прикладное и изобразительное искусство. Инклюзивный подход позволил каждому проявить свои таланты и почувствовать себя частью большого праздника.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.