В Красноярске рядом с ТРЦ «Планета» изменят схему движения

На оживленном перекрестке улицы Авиаторов изменят схему движения. Об этом сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин.
Изменения коснутся поворотного шлюза у ТРЦ «Планета». Здесь, по данным администрации, только за последний год произошло 33 ДТП, пять из них — с пострадавшими. Красноярцы неоднократно писали мэру в соцсетях о необходимости переустройства этого отрезка дороги.
Шлюз перенесут ближе к улице Алексеева, там же обустроят дополнительные полосы разгона и торможения. По данным моделирования, это решение частично разгрузит магистраль, особенно в вечерний час пик.
В этом сезоне в Красноярске планируют обновить 56 объектов. Улица Авиаторов — одна из самых крупных, ее протяженность составляет больше трех километров. Работы там уже начались.
