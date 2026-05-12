Новым руководителем фонда ОМС Нижегородской области назначена Оксана Шумаева

Оксана Шумаева возглавила фонд ОМС Нижегородской области, сообщается в официальном макс-канале учреждения.
Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля 2026 года.
В задачи Шумаевой будет входить общее руководство текущей деятельностью, а также взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти региона по вопросам организации и перспективы развития системы ОМС в Нижегородской области.
