Новым руководителем фонда ОМС Нижегородской области назначена Оксана Шумаева

Она сменила на этом посту Галину Баранову.

Оксана Шумаева возглавила фонд ОМС Нижегородской области, сообщается в официальном макс-канале учреждения.

Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля 2026 года.

В задачи Шумаевой будет входить общее руководство текущей деятельностью, а также взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти региона по вопросам организации и перспективы развития системы ОМС в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Виталий Лунин возглавил Приволжскую оперативную таможню.