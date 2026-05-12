Для строительства набережной между Светлогорском и Пионерским ищут подрядчика

Планы продлить светлогорский променад до Пионерского впервые озвучили в 2018 году. Изначально власти рассчитывали сделать это до 2025 года. В 2023 году работы оценивали в 11,1 млрд рублей. Проект строительства набережной от Светлогорска до Пионерского прошел госэкспертизу в июле 2023 года. Контракт на разработку проекта променада от Светлогорска до Пионерского был заключён в конце 2021 года. Стоимость работ составила 64,5 млн рублей.