В Калининграде сотрудник Росгвардии награжден медалью «За заслуги в укреплении правопорядка». Он пресек массовую драку в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области.
Известно, что 18 мая 2025-го в Ладушкине росгвардеец во внеслужебное время увидел, как четверо избивают ногами лежащего на дороге мужчину. Он остановил беспредел. Хулиганы остановились и, испугавшись, разбежались.
Военнослужащий вызвал скорую помощь и оставался с потерпевшим до прибытия медиков.
Награду отличившемуся вручили в соответствии с приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше