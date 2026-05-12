Экс-директора нижегородского ГУММиД Андрея Левдикова осудят в особом порядке

Как выяснил «Ъ-Приволжье», Нижегородский райсуд рассмотрит уголовное дело бывшего гендиректора муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрея Левдикова в особом порядке. Подсудимый заключил досудебное соглашение с прокуратурой и признал вину в получении взяток и мошенничестве. Особый порядок предполагает ускоренное рассмотрение дела, когда суд не изучает доказательства сторон, быстро переходит к судебным прениям и выносит только обвинительный приговор.