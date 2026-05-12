XV Фестиваль хоккея Ночной лиги: кубок «Лиги Будущих Чемпионов 40+» отправляется в Норильск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сочи на федеральной территории «Сириус» при поддержке «Норникеля» прошел юбилейный XV Фестиваль хоккея Ночной лиги. В турнире приняло участие 196 команд из 74 регионов России.
Победителем дивизиона «Лига Будущих Чемпионов 40+» Фестиваля хоккея стала любительская команда «Север» из Норильска.
В финале норильский «Север» встретился с командой «Аргунь» из Забайкальского края.
Спортсмены держали зрителей в напряжении весь матч. К середине третьего периода «Север» уступал со счетом 4:1.
Однако за 43 секунды норильчане забросили две шайбы, играя в большинстве, а еще через три минуты «Север» сравнял счет. На табло — 4:4.
Шайбы в ворота соперников забили Алексей Шемякин, Артем Смирнов, Сергей Лопандин и Александр Мышкин.
Судьба игры решилась серией послематчевых бросков. Здесь сильнее оказались норильчане — на три реализованные попытки в исполнении Александра Никифорова, Данилы Черкасова и Алексея Шемякина «Аргунь» ответила лишь одним точным броском.
Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Алексей Гусаров, комментируя итоги финального матча «Лиги Будущих Чемпионов 40+», отметил, что такая игра действительно достойна финала.
«Ночная лига развивается в правильном направлении, а подобные матчи становятся настоящим украшением Фестиваля, — сказал Гусаров. — В спорте так и должно быть: команды прибавляют, поднимаются с нижних строчек турнирной таблицы, усиливают тренировочный процесс. Так и появляются новые чемпионы. Атакующий хоккей, который показали обе команды, сделал этот матч особенно интересным для зрителей».
Напомним, в двух предыдущих сезонах «Север» занимал седьмое и двадцать четвертое место.
Победа норильской команды в юбилейном XV Фестивале хоккея Ночной лиги — это закономерный итог развития хоккея в Заполярье.
«Норникель» на протяжении многих лет выступает стратегическим партнером Ночной хоккейной лиги и последовательно развивает хоккейную инфраструктуру в регионах своего присутствия.
При поддержке компании в Норильске созданы условия для занятий хоккеем с самого детства от детских команд до профессионального клуба, который успешно выступает в чемпионате ВХЛ. Особое внимание уделяется массовому любительскому спорту: именно благодаря системной работе «Норникеля» команда «Север» получила возможность тренироваться, участвовать в престижных турнирах и в итоге принести победу в свой город.
Ночная хоккейная лига — локомотив любительского хоккейного движения и одно из самых массовых спортивных сообществ в мире во многом благодаря поддержке компании. Лига объединяет энтузиастов из всех регионов, способствует строительству новых ледовых площадок, а число ее участников с каждым сезоном бьет рекорды.
Кубок «Лиги будущих чемпионов 40+» едет в Норильск — и это не только спортивный триумф, но и результат долгосрочных социальных инвестиций «Норникеля» в здоровый образ жизни и хоккейное будущее Заполярья.