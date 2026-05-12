За пост главы Александровска поборются бывший и нынешний замглавы округа

Господин Белобаржевский — муж Ольги Белобаржевской, с 2021-го до декабря прошлого года занимавшей пост главы округа. В конце 2025 года Александровский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о прекращении ее полномочий «в связи с утратой доверия». По мнению прокуратуры, чиновница проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов.