CNN: раненый Моджтаба Хаменеи продолжает формировать военную стратегию Ирана

Американский канал CNN подчеркивает, что разведке США на удалось выяснить точное распределение полномочий среди иранского руководства, но она подтверждает, что Моджтаба Хаменеи участвует в разработке Тегераном переговорной стратегии с Вашингтоном.
Али Ваез, директор иранского проекта Международной кризисной группы, считает, что независимо от того, участвует ли косвенно новый верховный лидер Ирана в ведении переговоров с США, «система использует его для получения окончательного одобрения ключевых общих решений, а не тактики ведения переговоров».
CNN со ссылкой на разведку отмечает, что повседневными операциями в Иране руководят старшие должностные лица Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вместе со спикером парламента Мохаммад-Багером Галибафом.
Нет никаких признаков того, что Моджтаба отдает приказы на постоянной основе, но ничто не доказывает, что это не так.
Американская разведка до сих пор не смогла выяснить его местонахождение. Отчасти это связано с тем, что он не использует никаких электронных средств для общения и взаимодействует только с теми, кто может посетить его лично или отправить сообщения с курьером, поясняет CNN.
Он в добром здравии. Враг распространяет всевозможные слухи и ложные заявления. Они хотят найти его… Но он появится, когда придет время.
CNN обращает внимание на то, что здоровье Моджтабы и его положение в нынешнем иранском руководстве остаются проблемой для администрации Дональда Трампа: в США продолжают гадать, кто сейчас в Иране обладает полномочиями для проведения реальных переговоров о прекращении конфликта.