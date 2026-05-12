В Волгограде упразднят врачей устаревших специальностей

В то же время появятся новые направления, как врач по медицине здорового долголетия или врач физической и реабилитационной медицины.

В России появятся новые медицинские специальности и будут упразднены несколько устаревших. В числе последних — врач-сексолог и врач-диабетолог, фельдшер-нарколог и ряд других. Медицинские вузы больше не будут набирать студентов по этим направлениям.

В то же время появятся новые специальности. В их числе — врач по медицине здорового долголетия, а также врач физической и реабилитационной медицины. Кроме того, предполагается обучать кинезиоспециалистов и эргоспециалистов.

Предусматривается и введение новых должностей среднего медперсонала, таких как медсестра по медицинской реабилитации и специалиста по оказанию медпомощи обучающимся, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа Минздрава.

Волгоградским медикам, которые уже прошли обучение по устаревшим профессиям, и трудятся в настоящее время, волноваться не стоит — их должности сохранятся, увольнение не последует.

