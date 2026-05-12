Очередные длинные выходные ждут воронежцев уже в июне

Следующие длинные выходные после майских праздников ожидаются в июне. Они приурочены к празднованию Дня России, следует из производственного календаря.
Рабочая неделя, которая начнётся с понедельника, 8 июня, будет короткой. Она продлится всего лишь четыре дня. Четверг, 11 июня, станет сокращённым рабочим днём. Праздничные выходные продлятся с 12 по 14 число.
Ранее россияне, работающие по графику 5/2, отдыхали несколько дней подряд — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Трёхдневные выходные были связаны с Праздником Весны и Труда, а также с Днём Победы.