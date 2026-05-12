На три дня временно ограничат движение автотранспорта через ж/д переезд в поселке Нижний Ингаш

В указанные даты в период с 02:00 до 18:00 железнодорожный переезд в пос. городского типа Нижний Ингаш (находится на пересечении с улицей Железнодорожная) будет закрыт для движения автотранспорта.
Ограничения связаны с проведением капитального ремонта пути на участке Ингашская — Тинская Красноярской железной дороги.
Объехать ремонтируемый участок можно через железнодорожный переезд, расположенный на выезде из поселка Нижний Ингаш.
ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.