Красноярцы активно голосуют за объекты благоустройства по нацпроекту

В Красноярске продолжается голосование за общественные пространства, которые в следующем сезоне должны быть благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В мэрии сообщили, что свой выбор сделали уже более 93 тыс. жителей города.
Лидер этой недели — набережная в микрорайоне Тихие Зори (ул. Лесников, 27−41). За её благоустройство отдано уже больше 15 тысяч голосов. Также в первой тройке сквер у ледового дворца «Сокол» в мкр. Зелёная Роща и бульвар Ботанический. У них больше 12 и 11 тысяч голосов соответственно.
Чуть сдал позиции, но, по-прежнему, в лидерах сквер «Московский тракт» в Кировском районе. Также сейчас в первой восьмерке — сквер у стелы на въезде в мкрн. Солнечный, территория возле домов по ул. Калинина, 41, 41б, сквер им. Крутовского на ул. Карла Маркса, 14а и набережная Енисея в Ленинском районе.
Напомним, в Красноярске на голосование представлены 17 общественных пространств. Благоустроены по национальному проекту в следующем сезоне будут 8 из них, набравшие наибольшее число голосов.
Голосование проводится на специальной платформе. Принять в нем участие может любой человек старше 14 лет. Для подтверждения голоса потребуется авторизация на Госуслугах. Голосование идет по всей стране, оно будет продолжаться до 12 июня. Любой голос может стать решающим.
Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» в Красноярске с 2017 года благоустроили уже около 100 парков, скверов и набережных. Среди них как небольшие скверы, так и такие яркие проекты как Ярыгинская набережная, пространство «Зеленый берег» на пр. Ульяновский, набережная Качи им. Пимашкова и парк «Солнечная поляна».
