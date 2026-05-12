В Красноярске экс-чиновницу осудили на 13 лет за взятки на 6,5 млн рублей

В Красноярске вынесли приговор бывшей заместительнице руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города. Её признали виновной в 10 эпизодах получения взяток, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
С августа 2018 по октябрь 2019 года чиновница через посредников получила от семи предпринимателей, представителей компаний и двух знакомых более 6,5 миллиона рублей. За это она обеспечивала заключение договоров купли-продажи и аренды муниципальных нежилых помещений по максимально выгодной для взяткодателей цене. Сумму взятки женщина определяла индивидуально — от 150 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от площади помещения и его расположения.
Суд приговорил экс-чиновницу к 13 годам колонии общего режима, штрафу 16 миллионов рублей и запрету занимать должности в органах местного самоуправления на 12 лет.
Уголовные дела в отношении взяткодателей и посредников продолжают рассматривать в суде.
Ранее мы сообщали, что вице-спикер заксобрания Красноярского края Натаров получил 14 лет колонии.