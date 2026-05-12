Помощь ко Дню Победы. Из Прикамья на передовую ушёл гуманитарный конвой

Ко Дню Победы активисты Прикамья собрали и отправили очередной гуманитарный конвой на передовую, вновь доказав силу единства.
Партийцы, депутаты, предприятия и жители Пермского края делом доказали, что тыл не оставит своих героев и всегда подставит плечо помощи.
Гуманитарный груз собрали и организовали доставку в зону проведения специальной военной операции региональное отделение «Единой России» совместно с благотворительным фондом «Единый центр поддержки».
Из Прикамья на передовую отправились три грузовых автомобиля, которые доставят почти 20 тонн жизненно необходимого снаряжения.
Груз сформирован адресно — по запросам 25 войсковых частей, что подчеркивает системный подход партийцев к поддержке защитников.
Масштабная помощь.
Активисты партии рассказали, что на этот раз кроме традиционных продуктов длительного хранения, медикаментов и средств гигиены, бойцы получат высокотехнологичное оборудование: тепловизоры, ночные бинокли, детекторы дронов, мобильные метеостанции, мощные генераторы, паяльные станции, рации, аккумуляторы и, конечно, квадрокоптеры. Также в составе колонны — автомобиль повышенной проходимости и маскировочные сети, сплетённые руками прикамских волонтеров.
В отправке груза принял участие сенатор Российской Федерации, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев. Он отметил сплочённость Прикамья перед вызовами и поблагодарил каждого за вклад в Победу.
«Несмотря на все сложности последних дней, враг проверяет нас на прочность, но наша работа не прерывается. Мы ведём её системно и будем вести дальше. Сегодня как никогда важно понимать: за нашими спинами — тысячи бойцов, которые ждут и верят. Я благодарю каждого, кто нашёл время, средства и силы, чтобы помочь. Вместе мы — сила, которую не сломать», — прокомментировал Вячеслав Григорьев.
Участие в погрузке масштабного конвоя приняли депутаты краевого парламента Станислав Швецов, Алексей Мазлов и Александр Козюков. Кроме того, формированием груза занимались депутат Пермской городской думы Максим Спиридонов, директор благотворительного фонда «Единый центр поддержки», ветеран СВО Рафаил Аллахвердиев, а также директор «Западуралнефти» Эдуард Наретдинов, директор филиала в г. Краснокамск АО «Газпром газораспределение Пермь», член местного политсовета «Единой России» Ленинского района г. Перми Иван Денисов.
Ежедневным формированием гуманитарных посылок занимаются активисты «Молодой Гвардии Единой России».
К большому сбору подключились представители всех уровней власти и бизнеса. Помощь в сборе груза оказали сенатор РФ Вячеслав Григорьев, депутаты Государственной Думы Антон Немкин, Ирина Ивенских, Роман Водянов и Игорь Шубин, а также депутаты Законодательного Собрания Пермского края: Эдуард Аветисян, Александр Бойченко, Сергей Богуславский, Сергей Ветошкин, Евгений Демкин, Дмитрий Бондарь, Евгений Зыбин, Олег Калинский, Павел Кузьмин, Александр Козюков, Надежда Лядова, Алексей Мазлов, Вагаршак Сарксян, Андрей Силаев, Станислав Швецов, Илья Шулькин, Павел Черепанов и депутаты Пермской городской Думы Николай Булатов, Арсен Болквадзе, Алексей Оборин, Максим Спиридонов, Михаил Черепанов.
Всенародная помощь.
К помощи бойцам и отправке конвоя подключились предприятия региона, которые также активно участвовали в формировании конвоя. Это ООО «Научно-производственное предприятие “Западуралнефть” в лице директора Эдуарда Наретдинова, ООО “Транспортная экспедиционная компания Пермского края” (директор по развитию Сергей Дулов, директор Наталья Гусева), филиал в Краснокамске АО “Газпром газораспределение Пермь” под руководством Ивана Денисова, а также ООО “НефтеГазСервис” и ООО “ПСК Стройэффект”.
Работа по формированию и отправки очередного груза для бойцов СВО приняла поистине всенародный характер. К ней подключились местные и первичные отделения, сотни сторонников партии, а также — депутаты всех уровней, представители бизнеса и тысячи неравнодушных жителей Прикамья.
В штабе партии отмечают, что эта помощь — живое воплощение единства фронта и тыла. Поддержка участников специальной военной операции и мирного населения Донбасса остаётся для партии не просто приоритетом, а ключевым пунктом народной программы, духовным долгом и делом чести каждого, кто сегодня работает на Победу.