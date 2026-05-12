Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упавшего в канализационный колодец ребенка спасли росгвардейцы в Иркутске. Видео

Иркутские росгвардейцы спасли 13-летнего подростка, упавшего в открытый трехметровый колодец. Сотрудники ведомства успокоили школьника и с помощью троса подняли его на поверхность.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Вечером на улице Розы Люксембург в Иркутске 13-летний школьник провалился в открытый люк. Мальчик не заметил опасности во время прогулки, сорвался вниз и оказался на глубине трех метров. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

В холодном колодце мальчик начал быстро замерзать, но на помощь вовремя подоспел оказавшийся неподалеку наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии успокоили испуганного подростка и благополучно вытащили его на поверхность с помощью буксировочного троса.

Пострадавшего доставили в больницу в стабильном состоянии, его жизни и здоровью ничто не угрожает.