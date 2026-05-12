Упавшего в канализационный колодец ребенка спасли росгвардейцы в Иркутске. Видео

Вечером на улице Розы Люксембург в Иркутске 13-летний школьник провалился в открытый люк. Мальчик не заметил опасности во время прогулки, сорвался вниз и оказался на глубине трех метров. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
В холодном колодце мальчик начал быстро замерзать, но на помощь вовремя подоспел оказавшийся неподалеку наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии успокоили испуганного подростка и благополучно вытащили его на поверхность с помощью буксировочного троса.
Пострадавшего доставили в больницу в стабильном состоянии, его жизни и здоровью ничто не угрожает.