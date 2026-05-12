Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и приём самолетов

Аэропорт Нижнего Новгорода вновь открыл свои двери для пассажиров и самолетов, сняв ранее действовавшие ограничения. Об этом сообщили в MAX-канале аэропорта имени Чкалова.
Все подразделения аэропортовой службы функционируют в нормальном режиме.
Просим пассажиров, находящихся в здании терминала, внимательно отслеживать оповещения по громкой связи, касающиеся начала регистрации на рейс и посадки на борт, а также актуальную информацию на электронном табло.
Ранее сообщалось, что уже 10 рейсов задержаны в нижегородском аэропорту.