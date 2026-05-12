Нижегородский аэропорт заработал в штатном режиме

Международный аэропорт Нижнего Новгорода снял временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
Аэропорт начал работать в штатном режиме с 13.30.
Напомним, что аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на прием и выпуск самолетов во вторник, 12 мая, в 08.50 из-за угрозы атаки БПЛА. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Из-за этого в Нижнем Новгороде были задержаны 10 рейсов, в частности в Анталью и Санкт-Петербург. С пассажирами самолетов работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше