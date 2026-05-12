Москалькова сообщила Путину о 700 тысячах обращений россиян в ее аппарат

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Татьяна Москалькова представила Владимиру Путину ежегодный доклад на посту уполномоченного по правам человека, сообщив, что за десять лет получила почти 700 тысяч обращений.
«За десять лет востребованность института выросла практически в три раза. Об этом говорит количество обращений, поступивших в наш адрес: с 42,5 тысячи в 2016 году до практически 129 тысяч обращений, что свидетельствует и о доверии общества к государственным правозащитникам, и о требовательности людей к соблюдению своих прав», — подчеркнула она.
Вместе с тем, по ее словам, выросла и результативность ведомства: практически в 22 раза за все время работы. Всего же удалось помочь двум миллионам человек.
«За десять лет почти 700 тысяч обратились, да?» — обратил внимание президент.
«Семьсот тысяч обратились, а смогли помочь 2 миллионам», — отметила уполномоченный.
Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой.