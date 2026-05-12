Минус один десерт в день: врач Павлова о том, как продлить жизнь на годы

Врачи советуют волгоградцам: минус один десерт в день — плюс несколько лет здоровой жизни. Об этом в своем канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследование Университета Тафтса.
Проект CALERIE длился почти 20 лет. 143 человека сократили калории на 12% (планировали 25%). Результат: снизилось давление, упал «плохой» холестерин, улучшилась чувствительность к инсулину, уменьшился вес на 10%.Большое печенье = 200 ккал, латте с сиропом = 200−300 ккал. При рационе 2000 ккал отказ от одной такой «вкусняшки» = те самые 10−15%.
Кому нельзя без разрешения врача: старше 65 лет, беременным, кормящим, при ИМТ ниже 22, при остеопорозе, детям и подросткам.
Как начать: посчитайте норму калорий в приложении, отнимите 10−15%, найдите «легкую жертву» — десерт, сладкий кофе, лишний перекус. Прислушивайтесь к себе: головокружение или резкая потеря веса — стоп.
ля волгоградцев это особенно важно: регион в зоне риска по диабету и болезням сердца. Не нужно ледяных ванн и барокамер. Просто откройте холодильник чуть реже — и организм скажет спасибо.
