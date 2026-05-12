«Красноярские Столбы» не планируют закрывать на «месячник тишины»

Территорию национального парка «Красноярские Столбы» в этом сезоне не планируют закрывать на традиционный «месячник тишины». Это случится впервые с 2020 года, сообщают «Город Прима» со ссылкой на заместителя директора по охране нацпарка Ивана Кириллова. Эксперт уточнил, что доступ на «Столбы» всё же могут ограничить при ухудшении пожароопасной обстановки, участившихся случаях выхода хищников на туристические локации или неблагоприятном прогнозе синоптиков — ураганном ветре. Напомним, «месячник тишины» традиционно вводился на территории национального парка на две недели в мае. При этом для посещения туристами была доступна только зона чаши Гранитного карьера и научно-познавательный центр со стороны Восточного входа «Красноярских Столбов». Добавим, ранее в дирекции нацпарка предупредили жителей Красноярского края о начале сезона активности клещей на «Столбах». Акарицидная обработка на особо охраняемой природной территории проводиться не будет.