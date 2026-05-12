Аэропорт Нижнего Новгорода снял временные ограничения на полеты

Аэропорт Нижнего Новгорода снял временные ограничения, которые были введены сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов. Сейчас воздушная гавань возобновила прием и выпуск судов, все службы работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе «Чкалова».