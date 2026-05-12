Ростов обошел по привлекательности Мюнхен и Сан-Паулу

Ростов-на-Дону вошел в рейтинг блогера и путешественника Артемия Лебедева, сообщает «Городской репортер».
В мировом списке привлекательных для туристов мест донская столица опередила Мюнхен, Сиэтл и Сан-Паулу. В российском сегменте рейтинга Ростов-на-Дону оказался на 39-м месте.
Всего в перечень вошли около тысячи точек на карте — от мегаполисов до малых населенных пунктов. Лидер глобального списка — Будапешт, замыкают рейтинг Катырык в Красноярском крае и Окуловка в Новгородской области. Среди городов России первое место получил город Сатка из Челябинской области, последнее — Горно-Алтайск.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Артемий Лебедев: биография синеволосого дизайнера, путешественника и отца десятерых детей
Его имя часто попадает в новости, будь то очередной скандал или громкая работа. Рассмотрим биографию Артемия Лебедева — известного дизайнера, предпринимателя и спикера, любителя материться и заводить детей.Читать дальше