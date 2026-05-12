В Калининградской области цены на новостройки и вторичку почти сравнялись: какие квартиры пользуются спросом

Практически полное выравнивание цен между первичным и вторичным рынками указывает на изменение структуры спроса. Если ранее новостройки стабильно стоили дороже, то теперь премия сохраняется лишь в массовом сегменте. В качественных и дорогих категориях покупатели готовы платить больше за готовое жильё в обжитых районах с развитой инфраструктурой. Это делает вторичку одним из главных драйверов роста цен на региональном рынке недвижимости.