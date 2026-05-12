Определен подрядчик для строительства забора у нижегородского УФСБ за 150 млн

Контракт на строительство нового забора у здания УФСБ по Нижегородской области заключен с компанией ООО «Автодорстрой». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Новый забор установят вдоль дома № 1 по улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде. Контракт с подрядчиком заключили по начальной цене — 150,3 млн рублей. ООО «Автодорстрой» стало единственной организацией, чью заявку признали соответствующей требованиям.
Заказчиком работ стало ГУММиД. Подрядчику предстоит демонтировать старое ограждение и установить новое до 30 ноября текущего года. Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пояснил, что забор относится к городской инфраструктуре, поэтому работы будут финансироваться из городского бюджета.
