Где в Калининграде дешевле заправиться: обзор цен на 12 мая

«Клопс» проследил, что изменилось с 20 апреля.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде с 20 апреля по 12 мая на большинстве крупных АЗС выросли цены на бензин и дизель. «Клопс» продолжает мониторинг стоимости топлива.

На «Сургутнефтегазе» подорожали все три вида топлива. АИ-92 вырос с 68,33 до 68,68 рубля, АИ-95 — с 72,21 до 72,66, дизель — с 78,04 до 78,34 рубля.

На «Балтнефти» также прибавили все позиции. АИ-92 поднялся с 67,69 до 67,89 рубля, АИ-95 — с 71,29 до 71,89. Самый заметный рост здесь — по дизелю: плюс рубль за литр, с 75,89 до 76,89 рубля.

На «Лукойле» подорожал бензин: АИ-92 вырос с 68,34 до 68,54 рубля, АИ-95 — с 72,25 до 72,45 рубля. Дизель остался на прежнем уровне — 80,28 рубля.

Teboil цены не менял. АИ-92 стоит 67,65 рубля, АИ-95 — 70,99 рубля, дизель — 78,04 рубля.

Есть в регионе топливо, которое за год даже стало дешевле.

