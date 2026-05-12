Поиск Яндекса
Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае отменили режим «Беспилотной опасности» 12 мая

Инцидентов с участием БПЛА не зафиксировано.

Режим «Беспилотной опасности», введённый днём 12 мая, снят, сообщили в региональном минтербезе.

Оособый режим объявили в 12:35. Чуть меньше, чем через час, был развёрнут план «Ковёр». Аэропрт «Большое Савино» в целях безопасности временно перестал отправлять и принимать воздушные суда.

За время действия «Беспилотной опасности» сообщений об инцидентах с участием беспилотников не поступало.

Режим сняли в 16:03. А аэропорт вновь заработал в 16:09.

Подробнее об угрозе БПЛА в Прикамье 12 мая читайте в материале perm.aif.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше