В Пермском крае отменили режим «Беспилотной опасности» 12 мая

Режим «Беспилотной опасности», введённый днём 12 мая, снят, сообщили в региональном минтербезе.
Оособый режим объявили в 12:35. Чуть меньше, чем через час, был развёрнут план «Ковёр». Аэропрт «Большое Савино» в целях безопасности временно перестал отправлять и принимать воздушные суда.
За время действия «Беспилотной опасности» сообщений об инцидентах с участием беспилотников не поступало.
Режим сняли в 16:03. А аэропорт вновь заработал в 16:09.
Подробнее об угрозе БПЛА в Прикамье 12 мая читайте в материале perm.aif.ru.
